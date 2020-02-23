عنيزة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسشاركت جمعية أمان لمكافحة التدخين والمخدرات بركن في مهرجان الحنيني الرابع، والمقام في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة.وأوضحت قائدة الفريق التطوعي النسائي بالجمعية فوزيه إبراهيم السبيل أن الركن يهدف إلى توعية المجتمع بأضرار التدخين والمخدرات، مشيرة إلى أن الركن يحوي على معرض ومجسمات توعوية واستشارات طبية، مبينةً أن المعرض يزوره يومياً حوالي ١٥٠ مراجعاً للاستشارات الطبية والفحص والتوعية.// انتهى //10:29ت م0030