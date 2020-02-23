رام الله 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وأشارت إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات قطعان المستوطنين على مزارعين ورعاة الأغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.وتحدثت صحف الأحد عن تأكيدات وزارة الخارجية الإيطالية أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين.وأشارت إلى ما أعربت عنه ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، داعيةً إلى التخلي عن خططه لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبو غنيم، وجفعات حاماتوس بالقدس الشرقية.وأوردت صحف فلسطين الأنباء عن إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين وصلت أمس إلى 109 مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2,345 ضحية.// انتهى //10:31ت م0031