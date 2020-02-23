خان يونس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستشهد شاب فلسطيني، اليوم، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرق خان يونس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مسعف ميداني من الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن شابين أصيبا في القدم أثناء محاولة مجموعة من الفلسطينيين انتشال جثمان شاب ملقى على الأرض، استشهد بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، ليتم بعدها سحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى مسافة قريبة من السياج الفاصل.// انتهى //11:22ت م0042