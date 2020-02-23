الجزائر 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، مشيرةً إلى احتواء جدول أعماله ملفات تخص العديد من القطاعات، أبرزها مشروع قانون خاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومحاربتهما.وتحدثت عن احتضان مدينة جنيف السويسرية لمفاوضات المسارات الثلاثة السياسية والأمنية والاقتصادية حول ليبيا تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.وأخبرت صحف الأحد عن مقتل 120 إرهابيًا على الأقل منذ مطلع الشهر الجاري، في عملية عسكرية تشنها قوات فرنسية في مقاطعة تيلابيري على طول الحدود بين النيجر ومالي.وتناولت توقيع حركة طالبان والولايات المتحدة على اتفاق إنهاء الحرب الأهلية في أفغانستان، وتنصيب رياك ماشا نائبًا أول لرئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ضمن أول خطوة على طريق إنهاء حرب أهلية استمرت ست سنوات.// انتهى //11:28ت م0043