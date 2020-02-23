جدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسنفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة "2921" جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية ذات العلاقة، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين .وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط " 788 " مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، و تأتي هذه الجولات التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين، مغطية عدداً من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات .وتسعى الوزارة إلى زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات، وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد " 19911 " أو فروع الوزارة .// انتهى //11:30ت م0045