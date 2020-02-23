الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عدة تخصصات في مجالات الخطوط الحديدية منها قيادة قطارات الركاب والمعادن والقطارات السريعة، صيانة القاطرات والعربات، الاتصالات والإشارات والتحكم، خدمة المحطات والركاب، أمن وسلامة السكك الحديدية، حيث تسعى المؤسسة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة لتولي إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الخطوط الحديدية باستخدام أعلى معايير الجودة في التدريب من قبل كوادر تدريبية وخبرات عالمية في هذه الصناعة.وتجاوز عدد خريجي معهد "سرب" 400 شاب، تم توظيفهم مباشرة عند القبول في الشركات المعلن لها، ويتم منح المتدرب أثناء التدريب في المعهد كامل مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات الاجتماعية ومكافأة لا تقل عن 2000 ريال خلال فترة التدريب وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة خلال فترة التدريب.ويتيح المعهد التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والعديد من الشركات المشغلة للقطارات فيالمملكة، ويعتمد المعهد الذي تبلغ مدة الدراسة فيه سنتان ونصف اللغة الإنجليزية في برامجه كافة .ويقدم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" التدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفيالسعودية، أحد الشركات المتحالفة لتشغيل قطار الحرمين السريع.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقدت عدة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية منها أرامكو وسابك ومعادن والمراعي والشركة السعودية للخطوطالحديدية "سار"، حيث وصلت أعداد معاهد الشراكات إلى 31 معهد شراكة إستراتيجية بمختلف مناطق المملكة، وتستهدف المؤسسة بحلول 2020 الوصول إلى 35 معهد شراكة إستراتيجية لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.// انتهى //11:39ت م0048