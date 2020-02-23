جدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله في البضائع العامة والسائبة إلى 2,98 مليون طن بنهاية العام 2019، مقابل 689 ألف طن في العام 2018، أي بزيادة 333%، كما ارتفع عدد السفن حاملة البضائع السائبة التي استقبلها الميناء في 2019 إلى 85 سفينة مقارنة بـ 57 سفينة في العام السابق 2018.وتعكس الأرقام التي حققها الميناء مؤخراً دوره في تنشيط قطاع الخِدْمات اللوجستية والتجارة البحرية، ورفع تنافسية المملكة، والإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة الصادرات غير النفطية.من جهة أخرى، ارتفع حجم الواردات التي تمَكن الميناء من مناولتها في العام 2019 إلى 203,670 حاوية قياسية، مقارنة بـ 190,005 حاويات قياسية في العام 2018، أي بارتفاع بلغ 7.2%، وعلى الرغم من ذلك فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء في قطاع مناولة الحاويات بنسبة 12.2%، إلى جانب تأثيرات الانخفاض في عمليات المسافنة بسبب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الخطوط الملاحية وطرقها البحرية، خاصة وأن العديد من الشركات الملاحية تقوم بعمليات تعديل وتطوير في سفنها بما يمكنها من الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية والتي ستطبق في العام الحالي 2020.يُذكر أن ميناء الملك عبدالله شهد في العام 2019 الحدث الأبرز منذ إنشائه، والمتمثل في قيام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بتدشين الميناء رسمياً في فبراير الماضي, وتميز عام 2019 باستقباله لسفينة الحاويات "MSC مينا " - من الفئة الأضخم في العالم - وذلك في زيارتها الأولى إلى المملكة.// انتهى //11:52ت م0051