رفحاء 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستنظم جمعيه"حياة" للدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد غدٍ الثلاثاء اليوم العلمي"فقه المعاملات المالية" لعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور فهد بن خلف المطيري، وذلك بعد صلاتي العصر والمغرب في جامع بلال بن رباح بحي القادسية في رفحاء.يأتي ذلك ضمن مناشط جمعية الدعوة التوجيهية في إطار دعم الوعي المجتمعي بفقه هذه المعاملات المالية المبنية على أصول وقواعد القرآن والسنة، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:55ت م0052