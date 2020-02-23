الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، زوارها بركنها المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب بسلطنة عُمان، في دورته الـ 25، ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض، الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى 2 مارس 2020م، ودشنه مستشار صاحب الجلالة بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد شهاب بن طارق .وافتتح جناح المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد الثقفي، بحضور المشرف على الملحقية الثقافية الدكتور عثمان بن محمد القصير، حيث حظي ركن الشؤون الإسلامية بتوافد عدد كبير من الزائرين، الذين حرصوا على اقتناء نسخ من المصحف الشريف، وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما احتوى الركن عدداً كبيراً من إصدارات الوزارة العلمية والدعوية, إلى جانب عرض جهود المملكة في طباعة كتاب الله الكريم ونشره.وتأتي مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في نشر سماحة الإسلام، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.// انتهى //12:01ت م0054