بريدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عبدالعزيز, بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, على نتائج الدراسة التي وجه بها سموه التجمع الصحي بمنطقة القصيم بإجرائها لقياس رضا المستفيدين من المنشآت الطبية الخاصة بالمنطقة.وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع, والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي, وعدد من فريق الباحثين والمشاركين بدراسة النتائج والمؤشرات التي توصلت إليها فريق الباحثين، من خلال قياس رضا المستفيدين من المنشآت الخاصة، والمحاور التي تركزت عليها الدراسة للخلوص إلى النتائج التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.وثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جهود التجمع الصحي بالمنطقة، في إجراء مثل هذه الدراسات لأهميتها في قياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، مشيدًا بدور فريق الباحثين بالدراسة على العمل عليها بمنهجية علمية واضحة، مؤكدًا سموه بأن هذه الدراسة يجب أن يتبعها ورش العمل وعرضها على المعنيين للاستفادة من النتائج التي توصلت إليها.يذكر أن الدراسة التي نفذها فريق الباحثين بأكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي اعتمدوا على منهجية علمية في إجراء الدراسة، إذ أنها اعتمدت على ستة محاور رئيسية تضمنت مرونة ساعات العمل وأوقات الانتظار وجودة الخدمة المقدمة وموظفي المنشأة الصحية والإمكانيات الطبية التقنية بالإضافة إلى جودة التفاعل بين الطبيب والمستفيد، وخرجت بنتائج مهمة سيكون لها دوراً كبيراً في تحسين الخدمات الصحية.// انتهى //13:16ت م0086