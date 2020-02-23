سياسي / الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
طرابلس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.
وبينت البعثة في بيان لها اليوم، أن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل الليبي محمد لملوم "التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة".
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13:19ت م
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