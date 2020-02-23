طرابلس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.وبينت البعثة في بيان لها اليوم، أن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل الليبي محمد لملوم "التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة".// انتهى //13:19ت م0090