الكويت 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 17.3 نقطة ليبلغ مستوى 6171 نقطة بنسبة 0.28 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر113 مليون سهم جرت من خلال 5440 صفقة نقدية بقيمة 6ر18 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4ر6 نِقَاط ليصل إلى مستوى 7ر4829 نقطة بنسبة 13ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 2ر88 مليون سهم جرت عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6848 نقطة بنسبة 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر25 مليون سهم جرت عبر 2722 صفقة بقيمة 2ر14 مليون دينار.// انتهى //13:19ت م0091