الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسنظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، ملتقى للتعريف بنظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العسكري، بحضور ممثلين من جميع القطاعات العسكرية ومن المهتمين بالمجال لمايقارب 100 مشارك، بمقر الهيئة بمدينة الرياض.ويهدف الملتقى إلى التعريف بإنجازات اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وما توصلت إليه من معايير وأدوات، وذلك من منطلق حرص الهيئة في إشراك أصحاب المصلحة في كل أعمالها ومشاريعها وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم فيما تقدمه لهم من خدمات.وافتتح الملتقى بكلمة من رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس اللجنة الفنية للاعتماد العسكري معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، شكر فيها الحضور وجميع القطاعات العسكرية وفرق العمل المشاركة في أعمال اللجنة، مشيداً بما توصلت إليه اللجنة من أعمال، وقال: إن إنجازات اللجنة تمثل جهود جميع القطاعات العسكرية واللجان العاملة في المشروع، وأن هذا العمل لم يكن ليتم لولا وجود شراكة حقيقية واهتمام كبير من جميع المعنيين، والذي يأمل أن يتوج بالتنفيذ من قبل القائمين على هذه المؤسسات للنهوض بها ورفع كفاءتها، وأن التعليم والتدريب هو المرتكز الأساسي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية المشاركة في تحقيق هذه الرؤية من خلال تحسين مخرجات التعليم، وردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، ولا شك إن المسؤولية الملقاة على عواتقنا تقتضي الالتزام بتطبيقات الجودة في كل أعمالنا، ونشر ثقافة الجودة وجعلها قيمة عملية عند كل فرد.// يتبع //13:25ت م0092

كما تضمن برنامج الملتقى جلسة علمية عن أهمية الاعتماد وأهدافه وخطواته وعوامل نجاحه، شارك فيها خبراء من داخل الهيئة ومن بعض القطاعات العسكرية، أعقبها حلقة نقاش ضمت جميع المعنيين لإبداء المرئيات والمقترحات، ومناقشة آلية التقدم للاعتماد والخطة الزمنية لذلك.يشار إلى أن اللجنة قد أنهت كل الأعمال المتعقلة ببناء نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومن ذلك: إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وإعداد قاعدة معلومات للبرامج والمؤهلات العسكرية، وتسكينها في الإطار الوطني للمؤهلات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لمؤسسات التعليم العسكري، وإعداد نماذج تستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكري لتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد.كما تم عقد 13 دورة تدريبية، حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية، التطبيق التجريبي لمعايير ضمان الجودة والاعتماد العسكري على تسع جهات (كليات، معاهد، مدارس)، تمثل مؤسسات التعليم والتدريب العسكري المختلفة، إضافة إلى إعداد دليل لإجراءات الاعتماد.وستواصل اللجنة الفنية أعمالها في تقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، كما ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري اعتباراً من نهاية شهر فبراير 2020؛ الأمر الذي سيسهم بإذن الله في رفع جودة التعليم والتدريب العسكري.يذكر أن اللجنة الفنية للاعتماد العسكري شٌكِلت بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (517) بتاريخ 21 / 9 / 1439هـ القاضي بتشكيل لجنة فنية - لمدة سنتين من تاريخ القرار- برئاسة رئيس هيئة تقويم التعليم، ويشترك في عضويتها مختصون من الجهات العسكرية، وتقوم بمهمة وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي العسكري لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومعاييره وشروطه، ومنح مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها الاعتماد الأكاديمي العسكري.// انتهى //13:25ت م0093