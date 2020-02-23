الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة من الجلوس نظيره العراقي غداً على صالة استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات البطولة العربي للعبة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 27 من شهر فبراير الجاري.ويشارك في البطولة 6 منتخبات قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى منتخبات مصر , الجازئر , فلسطين , وفي الثانية منتخبات السعودية, العراق , ليبيا.وأنهى الأخضر تحضيراته للبطولة بمعسكر داخلي في مكة المكرمة تخلله تدريبات تحت إشراف المدرب محمد عاشور ومساعده فارس الشهري, بمشاركة 8 لاعبين هم : خالد الحارثي وماجد الصحفي ومبارك آل مسعود وعمر القحطاني وخالد العتيبي ومحمد العتيبي ومحمد الخرمي وطلال المعافي, فيما يترأس البعثة السعودية المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب وتضم الإداري نضال العتيبي وأخصائي العلاج الطبيعي محمد باقر.// انتهى //14:49ت م0133