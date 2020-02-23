محايل 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستواصل بلدية محافظة محايل جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التشوّه البصري عبر برنامج، "مدينتي 2018" الذي يتبناه القطاع البلدي، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية رصدت عددا من المواقع التي تستوجب المعالجة، وأزيلت الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة, إضافة لاستبدال 50 عمودا للإنارة بعدد من الشوارع المحورية بالمحافظة.// انتهى //14:50ت م0134