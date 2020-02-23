ابها 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 12 موقعا، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال المع لمدة أسبوع لكل منهما, وللرجال في مقر المحكمة العامة ببارق بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد, وللنساء في كلية المجتمع التابعة لجامعة الملك خالد فرع المحالة بمدينة أبها لمدة يوم واحد.ويوم الاثنين تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في فرع بنك الرياض بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد, وللنساء في كلية التربية التابعة لجامعة الملك خالد بمدينة ابها لمدة يومين, وفي مكتب الإشراف التربوي بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد.وتقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في فرع البنك العربي بمحافظة محايل عسير, فيما تقدم الخدمة للنساء في مقر جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل منهما.ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في كلية الطب التابعة لجامعة الملك خالد بمدينة أبها لمدة يومين, وفي مستشفى المجاردة العام لمدة يوم واحد.وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في نادي المتوسطة الرابعة للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //14:50ت م0135