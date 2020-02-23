سكاكا 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 11 موقعا، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة ، ومبادرة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية منار الأنجال الأهلية بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد , فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الأولى للبنات بمدينة صوير لمدة أسبوعين , وفي ثانوية التجديد الأهلية للبنات بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد.ويوم الاثنين تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في متوسطة العمرية الأهلية بمدينة سكاكا , وللنساء في ثانوية وارفة العلم الأهلية للبنات بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في كلية التقنية بمدينة سكاكا , فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة بدومة الجندل لمدة يوم واحد لكل منهما.ويوم الاربعاء تقدم الخدمة للرجال في ثانوية فرسان الجوبة الأهلية بمدينة سكاكا , وللنساء في المتوسطة العاشرة للبنات بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما.وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في ثانوية سما الأبداع الأهلية بمدينة سكاكا , وللنساء في الثانوية التاسعة للبنات بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //14:51ت م0136