الدمام 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم ملتقى رؤساء الأقسام الأكاديمية في نسخته الثانية تحت شعار "دور العمادات المساندة في دعم القسم الأكاديمي لتحقيق رؤية المملكة 2030" بحضور عمداء وعميدات الجامعة وذلك في مقر الجامعة بالدمام.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، أن هذا الملتقى يسلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه العمادات والمراكز والإدارات المساندة في الجامعة ودورها التكاملي مع الكليات في تجويد العملية التعليمية وتحسين المخرج التعليمي.وأضاف إلى ان وكالة الجامعة للشؤون الاكاديمية أطلقت برنامج التميز الأكاديمي والذي يهدف الى فتح المجال أمام البرامج الأكاديمية العالمية وعقد شراكات مع برامج مثيلة لتبني الدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي، مبيناً إلى أن البرنامج الأكاديمية تشمل أربع تخصصات هي الطاقة، الذكاء الاصطناعي، التمريض، والشريعة.بدورها قالت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور دلال الشنقيطي، ان الملتقى يهدف إلى مناقشة دور العمادات في رفع جودة البرامج الدراسية والبحث العملي وخدمة المجتمع ودعم الموارد البشرية والتقنية.//انتهى//14:54ت م0138