رفحاء 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسقام رئيس بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية المكلف المهندس نادر بن سلمان الشمري اليوم بجولة ميدانية لحي الجميما ووجه بمعالجة المستنقعات في الحي ،وفق المدة الزمنية للمشروع وتلافي الملاحظات التي تم رصدها.كما وقف على سير الأعمال الجارية تتفيذها لتأهيل عدد من الشوارع في الحي ،موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال وفق المدة المحددة.‏ وأكد المهندس الشمري أنه سيتم النظر في جميع الملاحظات بعين الاعتبار ومعالجة كل ما يمكن تنفيذه وفق الإمكانيات،للنهوض بمستوى الخدمات البلدية.// انتهى //14:58ت م0140