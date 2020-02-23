عنيزة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم أمس، الحفل الختامي لمهرجان الحنيني الرابع، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، في سوق المسوكف الشعبي.وتجول المحافظ في ساحة المهرجان الخارجية والداخلية، مطلعاً على الأنشطة المقامة والأركان المشاركة من منتجات الحنيني والأكلات الشعبية التي أعدتها الأسر المنتجة بطرق مميزة ونماذج مختلفة جاذبة للزوار، وكذلك المشاركين في المهرجان من القطاعات الحكومية والخيرية، والفعاليات المصاحبة من برامج وفعاليات.وبين المدير التنفيذي للمهرجان خالد الفريهيدي أن المهرجان أسهم في توفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم والتي تصل إلى أكثر من ١٠٠ ركن لعرض منتج الحنيني وبقية الأكلات الشعبية وعربات الأطعمة، والجهات المشاركة الاخرى.وشاهد السليم في ختام جولته عرضا مرئيا عن أبرز الفعاليات والبرامج التي قدمت أثناء المهرجان، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة المهرجان كأفضل ركن لبيع منتج الحنيني وأميز صورة من المهرجان.// انتهى //15:00ت م0142