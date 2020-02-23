الأحساء 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسدشنت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية العقير موقعا للمواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة "عربات الكرفان"، بمساحة إجمالية تُقدر بـ 21 ألف متر مربع للموقع الذي تم تجهيزه وإنشاؤه.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الموقع يضم الموقع بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترا مربعا، ونقاط لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترا مربعا واستيعاب 50 شخصا، وتركيب إنارة وزراعة مسطحات خضراء وأشجار، وملعب لكرة الطائرة.وبين المهندس الملحم أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظرا لكثرة ارتياد أصحاب "عربات الكرفان" لشاطئ العقير، والحاجة إلى تنظيم وقوف العربات بالشاطئ، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم الموقع التوسع المستقبلي وفق الخطط التطويرية، بتخصيص مساحات لأصحاب المخيمات، وكذلك تجهيز مواقع ذات طابع المغامرات وتحديات الشباب، مؤكدا سعي الأمانة إلى تعزيز خطتها الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والعمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير، وتعزيز الجانب الترفيهي وتدعيم القطاع السياحي في المنطقة.// انتهى //15:02ت م0146