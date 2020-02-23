الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.//انتهى //15:03ت م0147