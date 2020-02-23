رياضي / انطلاق تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة غدا بالأردن
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
عمّان 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان غداً، منافسات تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ويشارك في البطولة 11 دولة، هي : المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، العراق، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر، اليمن، سوريا، إلى جانب الأردن، حيث سيتأهل للأولمبياد اللاعب واللاعبة الفائزان بكل فئة.
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16:05ت م
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