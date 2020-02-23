عمّان 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستنطلق في العاصمة الأردنية عمّان غداً، منافسات تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.ويشارك في البطولة 11 دولة، هي : المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، العراق، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر، اليمن، سوريا، إلى جانب الأردن، حيث سيتأهل للأولمبياد اللاعب واللاعبة الفائزان بكل فئة.// انتهى //16:05ت م0184