بريدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي, وعددا من مسؤولي المياه.وقدّم المهندس الموكلي إيجازًا حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة القصيم بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة مدينة بريدة والمحافظات والمراكز ، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة القصيم بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة القصيم , واستعراض سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وأبرز ماتحقق خلال ثلاث سنوات ماضية في خدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم ، ومنها نسبة تغطية المياه بالمنطقة التي وصلت إلى 84% عام 2019م ، حينما كانت في عام 2017م 55.5% ، ووصل إجمالي عدد العملاء 159.515عميلاً عام 2019م ، حيث كانت في عام 2017م 148.642عميلاً ، بينما وصلت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمنطقة 71% عام 2019 ، وكانت بعام 2017م بنسبة 33%.من جانبه ثمن سمو أمير منطقة القصيم ما تحق من أهداف إستراتيجية خلال ثلاث سنوات للشركة , مؤكداً أهمية انجاز الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكل ما هو خادم ومحقق للأهداف المرجوة , منوهاً بما تبذله القيادة - أيدها الله - من دعم وحرص على سقيا المواطنين وإيصال الخدمات لهم في كل مكان ، وكل ما من شأنه توفير احتياجات المنطقة من المياه.حضر اللقاء نائب الرئيس لشركة المياه للمشاريع المهندس منصور أبو اثنين ، ونائب الرئيس للخدمات المهندس عبدالله البيشي , ورئيس القطاع الشمالي المهندس رائد الراشد ، ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.// انتهى //16:08ت م0185