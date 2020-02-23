عمّان 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسمنعت السلطات الأردنية اليوم دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى الأردن، إضافة إلى القادمين من الصين موطن فيروس كورونا، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن إجراءات احترازية إضافية ضد فيروس كورونا الجديد بدأ تطبيقها اليوم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران.وأكد في تصريحات صحفية أن الأردنيين القادمون من هذه الدول سوف يخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بفيروس كورونا الجديد، مضيفاً أن الحكومة الأردنية قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.// انتهى //16:13ت م0186