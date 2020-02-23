طرابلس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الدولة بليبيا خالد المشري اليوم بالسفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو" يرافقه المستشار السياسي للسفارة.وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء - الذي تم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس - مناقشة الوضع السياسي الراهن في البلاد، وتعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف، خاصة مع استمرار خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في المسار الأمني.// انتهى //16:14ت م0187