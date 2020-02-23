سياسي / رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يلتقي بالسفير الإيطالي
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
طرابلس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
التقى رئيس مجلس الدولة بليبيا خالد المشري اليوم بالسفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو" يرافقه المستشار السياسي للسفارة.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء - الذي تم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس - مناقشة الوضع السياسي الراهن في البلاد، وتعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف، خاصة مع استمرار خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في المسار الأمني.
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16:14ت م
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