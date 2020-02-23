طرابلس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا تزويد أكثر من 40 ألف تلميذ وتلميذة في مختلف مناطق البلاد بالمستلزمات المدرسية مثل الحقائب والأدوات المدرسية والترفيهية وغيرها، مشيرًا إلى أن تصعيد العنف في العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل الماضي أدى إلى حرمان نحو 115 ألف طفل من الحصول على حقهم في التعليم.وأوضحت مسؤولة الإعلام بمكتب «يونسيف في ليبيا» آلاء المصري في تصريح صحفى اليوم أن التصعيد الأخير للعنف في طرابلس وضواحيها أدى إلى تدمير خمس مدارس، وإغلاق 210 مدارس في بلدية أبوسليم وعين زارة.وفي مطلع العام الدراسي أطلقت وزارة التعليم في ليبيا بالتعاون مع «يونيسف» حملة العودة إلى المدرسة تحت شعار (تعليمنا مستقبلنا - بعودتنا نصنع التغيير)، واستهدفت الحملة مدارس المرحلة الابتدائية للتغلب على العديد من العقبات، وتحفيز التلاميذ والتلميذات الذين اختاروا إعطاء الأولوية لتعليمهم ومستقبلهم.وأشارت المسؤولة بالمنظمة الدولية إلى جهود كبيرة بُذلت خلال العام الماضي خاصة لتوفير التعليم دون انقطاع للأطفال المتأثرين بالنزاع، والأطفال الذين انقطعوا عن التعليم، وإلحاقهم بدروس تقوية إضافية تمكنهم من استكمال الدارسة بكفاءة.// انتهى //16:14ت م0188