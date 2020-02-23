بريدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، في المدخل الرئيسي لمقر الإمارة ، حملة "حياتك أهم" التي ينفذها مرور القصيم بالتعاون مع إمارة المنطقة ، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وذلك لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أطياف المجتمع.وبين مدير مرور منطقة القصيم العميد صالح العواجي، أن الحملة تهدف إلى المساهمة في تعديل سلوك قائد المركبة وذلك بمعرفة الأخطار المترتبة على ممارسة السلوكيات السلبية وخاصةً استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة وذلك من خلال برنامج ضبطي وتحفيزي وتوعوي في آن واحد ، بهدف رفع درجة الوعي ، وحث المجتمع على تحمل المسؤولية الشخصية في جانب السلامة لدى أفراد المجتمع محققة الاستدامة في جانب السلامة سلوكياً وثقافياً وحضارياً.وأكد أن، هذه الحملة التي سيدشنها غداً صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سيشملها مجموعة من البرامج والفعاليات التي تشرف عليها إمارة منطقة القصيم وتنفذها مرور المنطقة وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة وفق خطة شاملة معتمدة ، ومنها تدشين جائزة السائق المثالي ، وتدشين مركبات المرور السرية الحديثة وإطلاق المسيرة التوعوية.وقال العميد العواجي : يأتي إطلاق الحملة لخفض معدلات حوادث السير , عاداً استخدام الأجهزة الذكية أثناء القيادة من أهم أسباب حوادث السيارات حول العالم ، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تدشينه هذه الحملة التوعوية لقائدي المركبات ، منوهاً بجهود سموه ومتابعته لكل مايخدم عمل رجال المرور.// انتهى //16:18ت م0190