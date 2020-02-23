سكاكا 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "بنين" اليوم ، نتائج مسابقة الإملاء الإلكتروني التي أقيمت في ثانوية عبدالرحمن السديري نهاية الأسبوع الماضي.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد أن المسابقة تهدف إلى تقديم دروس عملية تطبيقية للإملاء الإلكتروني تحسيناً لنواتج التعلم، والإفادة بالتكامل بين درس الحاسب ودرس الإملاء "مجتمعات التعلم المهنية"، وإدراك المستهدف مواضع الأحرف والحركات والهمزات على لوحة المفاتيح، ورفع كفاءة الطلاب في الكتابة الإملائية الرقمية، والخروج عن النمطية السائدة في حصص تعليم الإملاء، وتمليك الطلاب جانبا من المهارات الوظيفية والحياتية، وملامسة شيء من ممارسات الطالب اليومية "أجهزة الجوال والحاسب".من جهته بين رئيس قسم النشاط الثقافي خلف بن عناد الشافي نتائج المنافسة , حيث فاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية يزن محمد الهيمد من مدرسة عبدالله بن رواحة الابتدائية في دومة الجندل، والمركز الثاني عيسى فيصل الكايد من مدرسة العمرية الابتدائية في سكاكا، والمركز الثالث يزن عبدالإله الوقيد من مدرسة سماء الإبداع الابتدائية في سكاكا.أما المرحلة المتوسطة فقد فاز بالمركز الأول نواف شاكر الخمسان من مدرسة سماء الإبداع المتوسطة في سكاكا، والمركز الثاني فارس خلف الزارع من مدرسة التحكيم المتوسطة في دومة الجندل، والمركز الثالث حاكم مهجع الرويلي من مدرسة الرفيعة المتوسطة في صوير.فيما فاز بالركز الأول في المرحلة الثانوية المركز الأول بدر عاطف السلطان من مدرسة الرحمانية الثانوية في سكاكا، والمركز الثاني أحمد مشعل العريض من مدرسة العمرية الثانوية في سكاكا، والمركز الثالث فوزي عصام فوزي من مدرسة بيان طبرجل الثانوية في طبرجل، والمركز الثالث محمد علي محمد من مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل، والمركز الثالث يوسف طراد النماصي من مدرسة الشيخ ابن باز الثانوية في دومة الجندل.// انتهى //16:23ت م0193