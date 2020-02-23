الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسبدأ بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم اليوم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع العربي لتطوير نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية في الوطن العربي الذي يستمر يوما واحدا، وذلك بمشاركة 8 دول عربية، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وعدد من المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الإحصاء منها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في المملكة الأردنية الهاشمية ، والمعهد الإحصائي الأفريقي في تونس ، والمركز الإحصائي لدول الخليج العربي بسلطنة عمان.وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري في كلمة له: إن المشروع يهدف إلى توفير وتحسين جودة البيانات الإحصائية لتمكن الدول من التخطيط السليم في اتخاذ القرارات المناسبة للقطاع الزراعي بالدول العربية من خلال إنشاء وتطوير نظام فاعل لجمع وبناء قواعد البيانات الإحصائية الزراعية.وأوضح الدخيري أن هذا المشروع يأتي بدعم من المانحين ممثلا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار، والإنماء الزراعي، وآخرين وعدوا بالدعم.ولفت الانتباه إلى أن المشروع يركز على تنسيق العمل الإحصائي العربي وبناء الشراكات لانسياب البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة وتطوير المنظومة الإحصائية والمعلومات الإلكترونية بجانب تنمية مهارات الكوادر الفنية العاملة في مجال الإحصاء وتطوير الإصدارات الإحصائية في مجال الأمن الغذائي والإحصاء الزراعي والتنمية المستدامة.وأكد الدخيري حرص المنظمة لتكملة النواحي الفنية والمؤسسية لمشروع تطوير نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية للوصول إلى نظام إحصائي معلوماتي متكامل للمنطقة العربية تساعد متخذي القرار للخروج بقرارات سليمة للقطاع الزراعي بالوطن العربي.ويستعرض الاجتماع الوثيقة الرئيسية والخطة التنفيذية للمشروع لمناقشتها وإجازتها والإيذان بانطلاق عمل المشروع .// انتهى //16:25ت م0194