الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسرأس وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماعاً موسعاً للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.وفي بداية الاجتماع رحب السياري بالمجتمعين, كما نقل حرص واهتمام سمو أمير المنطقة ببذل الجهود كافة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة والحفاظ على سلامتهم وراحتهم في ظل ما تشهده المنطقة من نقلة نوعية في المشاريع وخصوصا الطرقات بدعم من القيادة الرشيدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الحوادث المرورية والرفع لسمو أمير المنطقة بالتقارير اللازمة حيال ذلك ، ودراسة الطرق الرئيسة حيال تعديل المنحنيات والمسارات الخطيرة وتخطيط الطرق الرئيسة والفرعية وتكثيف البرامج التوعوية المرورية بالتعاون مع الجامعة والتعليم والصحة والهلال الأحمر.وفي الختام قدم السياري شكره للمجتمعين، متمنياً أن يتم تحقيق مايتطلع إليه سمو أمير الباحة في كل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها.حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي ومدير التعليم الدكتور عبد الخالق بن حنش ومدير المرور العقيد مسفر الثبيتي ومدير النقل مسفر المالكي وعدد من الجهات ذات العلاقة.// انتهى //16:26ت م0195