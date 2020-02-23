القاهرة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأكد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن قطاع التأمين يقوم بدورًا محوريًا في دعم منظومة الشمول المالي في المنطقة العربية بجانب تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة في أسواق المنطقة.وقال أبو زيد، في كلمته التي ألقاها خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين اليوم، إن التأمين يسهم في توفير الحماية الكاملة لذوي الدخل المنخفض، بما يؤكد دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشمول المالي.وطالب بضرورة العمل بالأسواق العربية على إدراج الشمول المالي في المنظومة التعليمية، مبينًا أن الشمول المالي يهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص في الأسواق كافة.ونوه الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين بالتقدم الذي شهده العالم العربي في الشمول المالي على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال التغييرات التي حدثت في الأطر القانونية والتنظيمية.وأشار إلى أن هناك نحو 3 ملايين عميل في المنطقة العربية يخدمون حاليًا عن طريق التمويل متناهي الصغر بمحفظة تصل إلى 1.7 مليار دولار وفقًا لآخر الدراسات الصادرة 2017 - 2018.// انتهى //16:27ت م0196