تبوك 29جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم , فعاليات البرنامج التدريبي الثاني عشر للمهندسين والفنيين الزراعيين من القطاع الخاص الذين يعملون في مجال بيع وتسويق وتداول المبيدات الزراعية في المنطقة بحضور 50 ممثلا من منسوبي المؤسسات والشركات المختصة في هذا المجال.وبدأ البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الافنس الرويلي رحب من خلالها بالحضور ، مؤكدا على أهمية هذا البرنامج، ووجوب تحلي العاملين بهذه المجالات بأخلاقيات المهنة وأمانتها.ثم ألقى الدكتور وائل جابر من كلية التربية والآداب بجامعة تبوك كلمة تحدث فيها عن أخلاقيات المهنة من منظور ديني.بعد ذلك قدم مدير عام إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس عبدالعزيز الزامل َمحاضرة عن المبيدات الزراعية وتطبيقها، وكيفية استخداماتها وماهي ضوابطها.// انتهى //16:28ت م0197