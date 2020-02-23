جدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسدشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم, خدمة التنقل عند الطلب "رُكاب" بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" داخل حرمها الجامعي، حيث تُعد خدمة مبتكرة للتنقل داخل المدن في المملكة، بمفهوم تشاركي جديد ومتطور عبر مركبات مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والأمان.كما وقعت "كاوست" على هامش إطلاق الخدمة مع "سابتكو" مذكرة تفاهم لتقديم حلول وأنظمة مبتكرة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الدراسات البحثية لأنظمة النقل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح رئيس "كاوست" البروفيسور توني تشان أن هذه الخدمة تُعد خطوة مهمة في جهود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مساعيها لتكون نموذجاً حقيقياً للمدن الذكية، معبراً عن أمله في توفيرها في مختلف مناطق المملكة وفي المشاريع المستقبلية كنيوم والقدية وغيرها.يذكر أن خدمة "ركاب" تقدم مركبة تحت الطلب ، تصل إلى المستخدم متى ما أراد وتنقله إلى أين ما يرغب ، عبر تطبيق سهل للأجهزة الذكية، يتميز بالمرونة والسهولة في الاستخدام.// انتهى //16:30ت م0198