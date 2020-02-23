عرعر 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروعات صحية في المنطقة للعام 2020 بتكلفة إجمالية بلغت 157 مليون ريال .ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا، لتوفير الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها للمواطنين في شتى أنحاء المملكة .وقال سموه : نحتفل اليوم بافتتاح هذه المشروعات التخصصية المهمة في منطقة الحدود الشمالية التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة - رعاها الله - بالشأن الصحي في البلاد"، منوهاً بدور معالي وزير الصحة واهتمامه بالتنمية الصحية في جميع أرجاء المملكة، مشيداً بحرص معاليه على تحقيق التنمية الصحية المتوازنة بكافة المناطق بما يخفف من حالات الإحالة خارج المناطق.وأبدى سموه إعجابه بما شاهده من مشروعات تعطي آمالاً كبيرة للمستقبل الصحي بالمنطقة وتصف بوضوح حجم العمل الذي تقوم به الوزارة من أعمال متميزة وخدمات تطويرية مستمرة ترتبط ببرامج رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف تطوير القطاع الصحي، لتقديم خدمات صحية مميزه ترفع جودة الحياة من خلال نماذج عمل واستثمار متطورة تضمن الاستدامة وتحقق اعلى الكفاءة، مؤكدًا سموه أهمية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المنطقة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا القطاع المهم .وخلال الحفل الخطابي الذي اقيم في المبنى الإداري في برج الشمال الطبي أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بهذه المناسبة أن المشروعات الصحية الجديدة هي تتويج للدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيراً إلى أن المشاريع المنفذة ستقدم نقلة نوعية ، للخدمات الصحية للحالات المتقدمة في المنطقة ، وذلك من خلال سرعة قبول الحالات الحرجة بزيادة السعة السريرية ، وتقليل نسبة انتظار مرضى العمليات المجدولة .واختتم وزير الصحة كلمته بالشكر الجزيل لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بالمنطقة ، ولكافة الزملاء في المديرية العامة للشؤون الصحية ، والعاملين في المرافق الصحية ،للارتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق ، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030وشاهد الحضور عرضا مرئيا لمشاريع صحة الحدود الشمالية 2020 والتي شملت التشغيل الكامل لبرج الشمال الطبي، والذي يقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير، ويخدم جميع سكان المنطقة ، وافتتاح ملحق مبنى المديرية العامة لشؤون الصحية، والتشغيل التدريجي لبرج النساء والولادة برفحاء.‏‎وفِي ختام الحفل, كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاز المشاريع الصحية بالمنطقة ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي وزير الصحة .ثم تجول سموه في المبنى المكون من أربعة أدوار والتقى بالطاقم الطبي والإداري واطلع على بيئة العمل في جميع الأقسام .بعد ذلك أطلق سمو أمير منطقة الحدود الشمالية " إلكترونيا " مبادرة اليوم الوطني للزواج الصحي ، والتي تستهدف التثقيف الصحي والحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية و إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.// انتهى //17:15ت م0213