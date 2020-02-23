تبوك 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسيشارك جمرك حالة عمار في معرض " السلامة في حياتنا " الذي ينظمه مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، ويهدف إلى تعزيز السلامة في المنزل و في المرافق الصحية والسلامة الالكترونية والفكرية، ويستمر لمدة خمسة أيام, وذلك بمقر المستشفى بتبوك.وأوضح مدير جمرك حالة عمار محمد القيسي، أن جمرك حالة عمار يشارك بالمعرض من خلال إقامة جناح توعوي عن أضرار الممنوعات التي تكافح تهريبها والتي كشفت وأطاحت بالكثير من حيل وطرق التهريب إلى داخل المملكة بجهود ابطال الجمارك وفطنتهم والتصدي لدخول هذه الممنوعات وتعكس صور الضبطيات من المخدرات والخمور والسلع الممنوعة والمغشوشة والمقلدة، وقد وفرت الجمارك الوسائل المساندة واحدث التقنيات التي ساهمت في ضبط عدد كبير من الممنوعات.وأكد القيسي أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات من قبل الجمارك السعودية تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وامتداداً لمشاركاتها الدائمة في معظم المعارض والمهرجانات والفعاليات الاجتماعية في أرجاء الوطن، التي توسع من دائرة التوعية للمواطنين والمقيمين.//انتهى//17:19ت م0214