نجران 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم، برنامجاً تدريباً بعنوان "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، وذلك بمركز التطوير المهني.ويستهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، قائدات ومعلمات الصفوف الأولية والطفولة المبكرة، ومشرفات الصفوف الأولية لتعريفهن بكيفية التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وتدريبهن على مهارات التعامل معهم.ويشتمل البرنامج عدة محاور منها التعريف بماهية التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والمهارات الأساسية المطلوبة للتعامل معهم، والأساليب العلمية التربوية لذلك، إلى جانب مهارات وفن التعامل، وتطبيق عملي على مهارات التعامل وربطها بالعملية التعليمية لتجويد التعليم.// انتهى //17:21ت م0216