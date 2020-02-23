حائل 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستشارك أمانة منطقة حائل في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" 2020 الذي يقام تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي غداً لمدة ثلاثة ايام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.وجهزت أمانة منطقة حائل جناح خاص بها يقدم 215 فرصة استثمارية يتم عرضها وتسويقها للمستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال.وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أن مشاركة أمانة المنطقة تأتي كشريك داعم للقطاع الخاص من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي, حيث يبلغ عدد الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وتسوق لها أمانة منطقة حائل والبلديات المرتبطة بها (215) فرصة استثمارية متنوعة, مشيراً إلى أن الهدف من طرح الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي سعياً من الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.وبين المهندس أبو راس أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشتمل على مدينة الزيتون التي تبلغ مساحتها الاجمالية " 725.185 م 2 ", كما تحتوي على فندق خمسة نجوم ومول تجاري, بالإضافة لمحلات لبيع الخضار والفاكهة والتمور ومحلات للحرفيين والأسر المنتجة, وكذلك فرصة استثمارية أخرى عبارة عن استثمار مدفن النفايات الهندسي الجديد الذي تبلغ مساحته (1.350.000 م2) وهو عباره عن مدفن النفايات البلدية الصلبة الهندسي الجديد وذلك لاستقبال النفايات وفردها ودكها وفرزها وتدوير النفايات الصلبة والمواد العضوية ومخلفات البناء والهدم, إلى جانب مشروع " مدينة الأنعام " التي تبلغ مساحتها الإجمالية (3.899.273 م2) تتكون من مسلخ وعيادة بيطرية وسوق للأعلاف وساحة حراج عامة للإبل والبقر والأغنام ومحلات لبيع الطيور ومصنع لدباغة الجلود, بينما تشمل الفرص الاستثمارية "مدينة صحية" تبلغ مساحتها الإجمالية (242.356م2) وتتضمن مستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات وأنشطة ترفيهية, بالإضافة إلى المدينة التعليمية التي تبلغ مساحتها الإجمالية (100.088م2) وتحتوي على رياض أطفال وحضانات ومدارس خاصة وجامعات وكليات متخصصة ومعاهد فنية وغيرها من الفرص والمدن والمشاريع الاستثمارية المخطط طرحها للعام الحالي 2020م.ونوه أمين المنطقة بما تتميز به منطقة حائل من إمكانيات طبيعية وسياحية وزراعية وصناعية وما تحويه من تضاريس متنوعة ومناخ مناسب وكذلك وجود مواقع ذات مساحات كبيرة قابلة للتطوير والاستثمار, بالإضافة إلى موقعها على ملتقى تقاطع للطرق السريعة والدولية وسكك الحديد والطيران الدولي الامر الذي يجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار, مؤكداً حرص الأمانة على التنوع في طرح الفرص الامر الذي سيوفر العديد من الفرص الوظيفية, داعيًا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال لزيارة جناح أمانة منطقة حائل في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بأساليب متنوعة التي تطرح أمام الزوار طيلة أيام الملتقى.// انتهى //17:22ت م0217