الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسرعت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبد العزيز حفل تكريم المتطوعات الذي أقامتة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( انسان ) مساء أمس بنادي إنسان الاجتماعي.وقالت سموها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اهتماماً كبيراً بالجانب الخيري والإنساني والاجتماعي في جمعية ( انسان ) منذ وضع بذرتها الأساسية عندما كان أميراً لمنطقة الرياض ومازال ـ حفظه الله ـ يولي اهتماماً كبيراً بالجميع" .وعبرت سموها عن سعادتها بزيارة النادي وتكريم المتطوعات قائلة : "مما أثلج صدري ما يقدمه النادي من أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية تزرع الثقافة والمحبة وتكوّن جسر تواصل بين جميع فئات المجتمع، واحتوائها لهذة الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً، ومما زاد في سعادتي الحماس الكبير الذي لمسته من المتطوعات في سبيل خدمة النادي بكل رحابة صدر وبشاشة مما انعكست على المتلقين للأنشطة"، مقدمة شكرها لمديرة النادي والقائمين على الجمعية.واشتمل حفل التكريم على عدة فقرات، منها كلمة مديرة خدمات المستفيدين منى مالك باوزير، ذكرت فيها أن مسيرة جمعية "إنسان" الخيرية تعمل ضمن منظومة مجتمعية اخذت على عاتقها أمر التنمية بما يحقق تطلعات وأهداف الخطط الوطنية ورؤية المملكة الطموحة في تفعيل الجانب التطوعي .كما قدمت مديرة نادي فتيات إنسان مريم عبدالله المطيري نبذة عن نادي فتيات "إنسان"، وما يقدمه للمستفيدات من برامج تهدف للمتعة والفائدة من خلال الدورات التعليمية والمهارية والبرامج الترفيهية.وفي ختام الحفل كرمت الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن المتطوعات والمنظمات بالجمعية والبالغ عددهن ١٢٠ فتاة ، فيما قدمت مديرة نادي الفتيات درعاً تذكارياً لسموها بهذه المناسبة .// انتهى //17:24ت م0219