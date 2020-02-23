الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسحصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خمسة مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للروبوت "مسابقة الفيرست ليقو" على مستوى المملكة بين 21 إدارة تعليمية, وذلك في التصفيات النهائية التي أقيمت في مدينة ينبع خلال الفترة 16 _19 فبراير 2020 م.وحقق بطل مسابقة الفيرست ليقو المركز الأول مدارس التعلم الذكي الأهلية، والمركز الأول في جائزة أداء الروبوت مدارس الفرسان الأهلية، والمركز الأول في التصميم الميكانيكي مدارس المتقدمة النرجس الأهلية من مكتب تعليم شمال، والمركز الأول في جائزة الاستراتيجية والإبداع مدارس أجيال الحضارة الأهلية، والمركز الثالث في أداء الروبوت مدارس شروق المعرفة الأهلية من مكتب تعليم النهضة.وسيرشح بطل المملكة في المسابقة لتمثيل البطولة على المستوى العالمي في البطولة الدولية، التي تقام في شهر أبريل من كل عام في الولايات المتحدة في هيوستن.وهنأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي المدارس الفائزة، متمنياً لهم دوام التوفيق، راجياً أن يمثل المملكة بطل المسابقة خير تمثيل في البطولة الدولية على مستوى العالم, مؤكداً ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة من معالي وزير التعليم.بدورها قدمت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج التهنئة للمدارس والطالبات الفائزات ولذويهن ولفريق العمل المبدع الذي حقق هذا الإنجاز , فيما أعربت مديرة النشاط الطلابي "بنات" الدكتورة إيمان الدريهم عن سعادتها بتحقيق طالبات "تعليم الرياض" خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة "الفيرست ليقو" منها أربعة مراكز أولى وواحد الثالث، وحصول بطل المسابقة على شرف تمثيل المملكة عالميا في أبريل المقبل.وأوضحت الدكتورة الدريهم أن الأولمبياد الوطني للروبوت "مسابقة الفيرست ليقو" مسابقة علمية تنافسية تمتزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بحيث تجتمع فيها الطالبات بشكل فرق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات ومسابقات الروبوت المتعددة، التي تقوم على منهج يغطي جوانب مختلفة من الناحية العلمية، وقاعدة عالمية ضخمة بأكثر من 50 ألف فريق تقام سنويا لأكثر من 20 عاما.وأضافت أن المسابقة تستخدم روبوت EV3 وسيلة ضمن مجموعة من المجالات، منها البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام على الطاولة، حيث لكل عام موضوع محدد، وموضوع هذا العام الهندسة المعمارية.وأشارت مديرة النشاط الطلابي "بنات" إلى أن المسابقة تستهدف طالبات التعليم العام للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يتم تنفيذها سنويا ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات مختلفة ومتعددة "مدرسي، محلي، وطني"، ومن خلال نتائجها يتم الترشيح للمشاركات الإقليمية والدولية.ولفتت الانتباه إلى أنه شارك في البطولة المحلية من مدارس الرياض في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي 64 فريقاً للكبار و24 فريقاً جونيور للصغار، ترشح منها سبعة للمشاركة على المستوى الوطني والمقام في مدينة ينبع خلال الفترة 16- 19 فبراير 2020، وحققت الرياض بطولتها.// انتهى //17:28ت م0221