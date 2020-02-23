القاهرة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأدانت جامعة الدول العربية إعلان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة في جبل أبو غنيم، ومنطقة بيت صفافا، والإعلان عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا".وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في بيان اليوم، أن الإعلان يأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، وبتشجيع ورعاية من الإدارة الأمريكية وبتوافق مع صفقة القرن التي تنتهك أبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وجدد رفض الجامعة العربية للصفقة الأمريكية الإسرائيلية والتي تطيح بمرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن المخطط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني الذي جاء في إطار الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف القائمة سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية عزلًا تامًا عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصري وخلق المعازل وتقوض تواصلها الجغرافي وتدمر مبدأ حل الدولتين.وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية وخاصة الأمم المتحدة وقراراتها.// انتهى //17:29ت م0222