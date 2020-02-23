رفحاء 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساختتمت جمعية كرام لتحفيظ القرآن بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية" اليوم مسابقة ترانيم النسخة الثانية "والتي تعنى بحسن الصوت والتجويد في القرآن، على مستوى حلقات كرام في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لجميع المراحل الدراسية، وذلك بقاعة الجمعية بمشاركة 40 متسابقا.وأستهل الحفل الختامي بالاستماع لنماذج من تلاوات المتسابقين المتأهلين للمرحلة الختامية، إثر ذلك أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين العشرة بالمسابقة، وترتيبهم.وقام نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد بن دبيجان الشمري بتكريم الفائزين ،والمتعاونين مع الجمعية.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية كرام صلال سليمان الحريري أن الهدف من هذه المسابقة هو وجود جيل يترنم بالقرآن ويرتله على الوجه المطلوب، بالإضافة إلى زرع الثقة لدى الطلاب، وتكون المخرجات شباب مُتمكّن من ترتيل القرآن، وشباب مُستثّمر لإمكانياته.// انتهى //18:35ت م0235