الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم بدولة جنوب السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان الشيخ عبد الله برج الذي يزور الخرطوم حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها المملكة في دعم المواطنين بجنوب السودان وبرامج ومشروعات المجلس الإسلامي في مختلف المجالات, وجهود المجلس الإسلامي في الفترة الماضية وخططه للمرحلة المقبلة.وثمن الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان دعم المملكة المتواصل للمواطنين في دولة جنوب السودان لتحقيق التنمية والاستقرار في الجنوب.// انتهى //18:45ت م0237