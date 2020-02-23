الطائف 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسدشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، اليوم, معرضاً لرفع مستوى الوعي المروري الذي أقامته إدارة مرور المحافظة تحت شعار " قيادتك مهارة .. وذوق رفيع ", بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وعدد من المسؤولين.وقام محافظ الطائف بقص شريط الافتتاح, ثم تجول داخل المعرض الذي يضم مشاركة أكثر من " 15 " إدارة حكومية وشركات تهدف إلى توعية المجتمع.وأشاد الميموني بالمعرض وما يحتويه من أفكار مميزة، مقدماً شكره وتقديره لمدير مرور المحافظة والمشاركين في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة, مؤكدا أهمية الالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.من جهته أكد مدير مرور محافظة الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني أهمية التعاون في مجال التوعية المرورية حيث أن ذلك مسئولية الجميع لتلافي الحوادث التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء.ودعا الشيباني الجميع بزيارة المعرض الذي يحتوي على العديد من المواضيع التوعوية في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام ويشهد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة التي تلامس مختلف شرائح المجتمع.وفي ختام الحفل كرم مدير مرور محافظة الطائف الدروع وشهادات الشكر للمشاركين في إنجاح فعاليات المعرض من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية، مثمناً مشاركتها الفعالة في المعرض.// انتهى //19:46ت م0248