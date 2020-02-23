رفحاء 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "القارئ الماهر"لطلاب الصف الثالث الابتدائي،على مستوى مكتب التعليم بمحافظة رفحاء .من جانبه أوضح مشرف الصفوف الأولية بمكتب التعليم برفحاء حميد بن جمعة العنزي أن البرنامج يهدف إلى تحويل القراءة من مفهومها التجريدي في المراحل الأولى إلى نشاط عقلي يومي يؤدي إلى الفهم المقروء،وإدراك أهميتها منذ سن مبكرة، وفق خطة محددة بثلاث مراحل الأولى المدرسة، والثانية المكتب التعليمي،والثالثة إدارة التعليم، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم في وقت لاحق تكريم الطلاب أصحاب المراكز الأولى.// انتهى //20:01ت م0250