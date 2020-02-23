الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة معهد إعداد القادة برئاسته وعضوية معالي مساعد رئيس الهيئة عبدالإله الدلاك والدكتور صالح بن ناصر والدكتور رجاء الله السلمي وعبدالرحمن السحيباني وعبدالعزيز القحطاني وعبدالله بن فيصل حماد وهاشم داغستاني.من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكداً أن ذلك سيسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات .// انتهى //20:22ت م0251