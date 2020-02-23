لندن 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسضيق فريق مانشستر يونايتد الخناق على تشلسي الرابع في الدوري الانجليزي لكرة القدم، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه واتفورد اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ27 من المسابقة .وبات يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشلسي، متقدما بنقطة عن توتنهام السادس وشيفيلد السابع بعد أن خسر توتنهام 1-2 من تشلسي أمس، فيما تعادل شيفيلد على أرضه مع برايتون 1-1.ويلعب لاحقا أرسنال مع ضيفه ايفرتون.// انتهى //20:37ت م0253