رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : مانشستر يونايتد يفوز بثلاثية على واتفورد
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
لندن 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
ضيق فريق مانشستر يونايتد الخناق على تشلسي الرابع في الدوري الانجليزي لكرة القدم، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه واتفورد اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ27 من المسابقة .
وبات يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشلسي، متقدما بنقطة عن توتنهام السادس وشيفيلد السابع بعد أن خسر توتنهام 1-2 من تشلسي أمس، فيما تعادل شيفيلد على أرضه مع برايتون 1-1.
ويلعب لاحقا أرسنال مع ضيفه ايفرتون.
// انتهى //
20:37ت م
0253