رياضي / الدوري الفرنسي لكرة القدم : سانت إيتان يتعادل مع رينس
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
باريس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
أهدر فريق سانت إتيان فوزا كان في المتناول ليتعادل 1-1 مع ضيفه رينس بهدف في الوقت بدل الضائع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
ورفع سانت إتيان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما أضاف رينس نقطة إلى رصيده ليصبح 37 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن مؤقتا .
ويلعب لاحقا رين الرابع مع ضيفه نيم.
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20:51ت م
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