باريس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأهدر فريق سانت إتيان فوزا كان في المتناول ليتعادل 1-1 مع ضيفه رينس بهدف في الوقت بدل الضائع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .ورفع سانت إتيان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما أضاف رينس نقطة إلى رصيده ليصبح 37 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن مؤقتا .ويلعب لاحقا رين الرابع مع ضيفه نيم.// انتهى //20:51ت م0254