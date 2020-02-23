الأحساء 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسوقّع نادي الفتح الرياضي ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية مذكرة تعاون وشراكة نوعية مع مركز أفلاذ لتنمية الطفل بالمنطقة الشرقية وذلك بمقر المركز بالأحساء.ونصّت المذكرة على عدد من بنود التعاون بين الطرفين، التي منها تبادل المقاعد التدريبية، واقتراح عدد من البرامج التدريبية والرياضية والندوات والمؤتمرات وورش العمل، التي تفيد رعاية الطفولة، وتزويد كل طرف للآخر بالخبرات التي يملكها في مجالات الوعي التربوي والصحي.ومن المتوقع أن يشهد التعاون بين الطرفين صناعة عدد من المبادرات النوعية التي تخدم أبناء المجتمع كافة والأطفال خاصة.// انتهى //20:52ت م0255