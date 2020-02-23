مدريد 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسابتعد فريق الافيس بشكل إضافي عن منطقة الهبوط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتزاعه اليوم فوزا على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الـ25 من المسابقة .وانتظر ألافيس حتى الدقيقة 91 لتحقيق الفوز بهدف البرازيلي رودريغو إيلاي، ليرتفع رصيد الافيس إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر ليصبح على بعد نقطة واحدة من بلباو الثاني عشر، وثماني نقاط عن ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.وفي مباراة أخرى اليوم، حقق فريق غرناطة فوزا على مضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة .وتستكمل غدا المرحلة بلقاءات بلد الوليد وإسبانيول، وخيتافي وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد وفياريال.// انتهى //20:53ت م0256